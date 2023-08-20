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Стерлинг может отказаться от перехода в полулегкий вес

Британец осознает свое бессилие перед доминирующим чемпионом.
Сегодня, 13:20
Алджамейн Стерлинг / Getty Images
Алджамейн Стерлинг / Getty Images

Алджамейн Стерлинг заявил, что может отказаться от перехода в полулегкий вес.

"Конечно, нужно все обдумать. Потому что, если Шон меня так поймал, не представляю, что бы сделал Волкановски?"

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"Так что мне предстоит покопаться в себе. Но как уже сказал ранее, я уже падал, но каждый раз поднимался", – сказал Стерлинг после боя.

Напомним, британец проиграл техническим нокаутом Шону О'Мэлли в бою за титул в легчайшем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC алджамейн стерлинг

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