Стерлинг может отказаться от перехода в полулегкий вес
Британец осознает свое бессилие перед доминирующим чемпионом.
Алджамейн Стерлинг заявил, что может отказаться от перехода в полулегкий вес.
"Конечно, нужно все обдумать. Потому что, если Шон меня так поймал, не представляю, что бы сделал Волкановски?"
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"Так что мне предстоит покопаться в себе. Но как уже сказал ранее, я уже падал, но каждый раз поднимался", – сказал Стерлинг после боя.
Напомним, британец проиграл техническим нокаутом Шону О'Мэлли в бою за титул в легчайшем весе.
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