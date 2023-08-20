Вэйли в доминирующем стиле защитила пояс против Лемос
В ночь на воскресенье, 20 августа, в рамках турнира по ММА UFC 292 Чжан Вэйли защищала свой титул в минимальном весе против Аманды Лемос.
Уже с первых минут чемпионка стала деклассировать свою соперницу, однако и сама китаянка получила немало урона на канвасе. Она попалась в захват шеи, из-за чего чуть не проиграла.
Читай также: Украинка Мороз проиграла Силве в рамках UFC 292
В целом, бой прошел под полным контролем Вэйли, которая нанесла более 250 акцентированных ударов, при этом получив почти в 10 раз меньше урона.
По итогам пяти раундов, судьи были непреклонны - единогласная победа Чжан.
#ANDSTILL strawweight champion of the world, Zhang Weili! 🏆🇨🇳— UFC (@ufc) August 20, 2023
B2YB @TheEqualizer pic.twitter.com/izdNrS6dCG
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!