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Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры

Легенда промоушена готов еще выступать на высоком уровне.
Сегодня, 15:50
Стиме Миочич / Getty Images
Стиме Миочич / Getty Images

Бывший чемпион UFС Стипе Миочич высказался о возможном уходе из спорте.

"Думал о титуле с момента дебюта в UFC. Сейчас я сосредоточен только на 12 ноября. Это все, что меня волнует. Как только бой закончится, мы все решим", – сказал Миочич в интервью MMA Fighting.

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Напомним, за свою карьеру именитый американец хорватского происхождения добыл 20 побед и потерпел 4 поражения.

В следующем своем поединке Миочич будет драться за титул в тяжелом весе против Джона Джонса. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Стипе Миочич

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