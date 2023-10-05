Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Легенда промоушена готов еще выступать на высоком уровне.
Бывший чемпион UFС Стипе Миочич высказался о возможном уходе из спорте.
"Думал о титуле с момента дебюта в UFC. Сейчас я сосредоточен только на 12 ноября. Это все, что меня волнует. Как только бой закончится, мы все решим", – сказал Миочич в интервью MMA Fighting.
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Напомним, за свою карьеру именитый американец хорватского происхождения добыл 20 побед и потерпел 4 поражения.
В следующем своем поединке Миочич будет драться за титул в тяжелом весе против Джона Джонса.
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