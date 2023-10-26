Легенда UFC жаждет увидеть бой Макгрегора с Махачевым

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о возможном бое Ислама Махачева с Конором Макгрегором.

"Думаю, что Ислам должен драться с Конором. Потому что… Послушайте. Это самый большой денежный бой, который может сделать UFC. Так почему бы и нет?"

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"Есть Ислам Махачев, который может быть доминирующим чемпионом. Но для выхода на уровень суперзвезды ему нужен парень, который сможет его поднять. И Конор Макгрегор – этот парень", – сказал Кормье в интервью ESPN MMA.

Напомним, в последнем бою Махачев одолел Алекса Волкановски в рамках боя за титул в легком весе.

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