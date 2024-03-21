"Так стало лучше?": Украинка из UFC Мороз увеличила грудь
Спортсменка "обиделась" на фанатов.
Боец наилегчайшего веса UFC Марина Мороз сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.
По словам девушки, на такой шаг она пошла после негативных комментариев фанатов.
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"Я просто была подавлена, когда фанаты написали, что они маленькие. Думаете, теперь стало лучше?" - написала Мороз.
Отметим, что у Марины есть аккаунт на OnlyFans.
Напомним, в последнем бою Марина Мороз проиграла раздельным решением судей на UFC 299.
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