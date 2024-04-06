"Наслаждаюсь жизнью": Нганну сменил вид спорта после двух поражений в боксе

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отправился на отдых после выступлений в боксе.

Камерунский боец опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что он находится у себя дома - в Камеруне.

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Фрэнсис поиграл в футбол с местной командой Сабль де Бати.

"Наслаждаюсь временем, проведенным дома, играю в футбол и наслаждаюсь жизнью", - написал Нганну.

Отметим, что в боксерской карьере Фрэнсис дважды проиграл - Фьюри раздельным решением и Джошуа нокаутом.

Ранее сообщалось, что возле тренировочной базы МЮ нашли человеческие останки.

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