"Наслаждаюсь жизнью": Нганну сменил вид спорта после двух поражений в боксе
Звезда ММА посетил родную страну, где занялся своим хобби.
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отправился на отдых после выступлений в боксе.
Камерунский боец опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что он находится у себя дома - в Камеруне.
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Фрэнсис поиграл в футбол с местной командой Сабль де Бати.
"Наслаждаюсь временем, проведенным дома, играю в футбол и наслаждаюсь жизнью", - написал Нганну.
Отметим, что в боксерской карьере Фрэнсис дважды проиграл - Фьюри раздельным решением и Джошуа нокаутом.
Ранее сообщалось, что возле тренировочной базы МЮ нашли человеческие останки.
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