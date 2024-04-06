Макгрегор натякнув на повернення в октагон
Ирландец не дрался с 2021 года.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вскоре вернется в октагон.
35-летний ирландец опубликовал пост, в котором сообщил о своих планах.
Читай также: Топовый полулегковес UFC изъявил желание подраться с Махачевым
"Скоро" — подписал Макгрегор пост.
Coming Soon pic.twitter.com/YTQBz7RNPC— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 6, 2024
Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 сломал ногу в бою с Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Нганну сменил вид спорта после двух поражений в боксе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!