Макгрегор натякнув на повернення в октагон

Ирландец не дрался с 2021 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вскоре вернется в октагон.

35-летний ирландец опубликовал пост, в котором сообщил о своих планах.

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"Скоро" — подписал Макгрегор пост.

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 сломал ногу в бою с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Нганну сменил вид спорта после двух поражений в боксе.

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