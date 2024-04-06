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Макгрегор натякнув на повернення в октагон

Ирландец не дрался с 2021 года.
Сегодня, 14:45
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вскоре вернется в октагон.

35-летний ирландец опубликовал пост, в котором сообщил о своих планах.

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"Скоро" — подписал Макгрегор пост.

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 сломал ногу в бою с Дастином Порье. 

Ранее сообщалось, что Нганну сменил вид спорта после двух поражений в боксе.

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