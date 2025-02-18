Макгрегор заявил о желании стать чемпионом мира в лиге Bare Knuckle

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что хотел бы принять участие в лиге кулачных боев.

Ирландец имеет амбиции стать лучшим в лиге.

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"Я хотел бы стать чемпионом мира в лиге Bare Knuckle. Это очень важный пояс для вашей карьеры. Никто из бокса или смешанных единоборств не может сказать ничего плохого о чемпионе мира Bare Knuckle. Так что, без сомнения, я буду бороться за титул чемпиона мира.

Есть много поединков, выставочных поединков, которые можно провести. Можно назвать, Майка Перри, Джереми Стивенса. Реванш против Эдди Альвареса. Можно назвать множество поединков", - приводит слова Конора Bloody Elbow.

Отметим, что Макгрегор является совладельцем Bare Knuckle.

Напомним, что Макгрегор плюнул в лицо фанату.

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