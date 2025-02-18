Нганну назвал человека, который мешает организации его боя с Джонсом

Камерунец признался, что мечтал о легендарном поединке, однако сейчас его желание угасло.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о возможном поединке с обладателем титула UFC Джоном Джонсом.

По словам камерунца, глава UFC Дана Уайт мешает договориться о поединке.

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"Уайт - это огромное препятствие. Но лично мне безразлично. У меня все хорошо, я занимаюсь своими делами в своем темпе. Мне все равно. Это никак не повлияет на мой сон.

Завершить карьеру без боя с Джонсом для меня будет нормально. Я пытался организовать этот бой 4 года с момента, когда избил Розенструйка (на UFC 249) в 2020 году. Я пытался сразиться с Джоном, но они держали это во взвешенном состоянии, как ловушку, вплоть до момента, когда я собирался уйти в бокс. Только тогда они согласились, но я понимал, что это приманка.

Это было бы чудесное сражение, фантастическое сражение. Я всегда надеялся на этот поединок, но со временем мои ожидания погасли…

Я могу много судить о его карьере в полутяжелом весе, но в тяжелом — гораздо меньше.Он безусловно лучший полутяжеловес. Его выступления в этой категории продолжались более десяти лет. В тяжелом весе у него два боя. Он едва провел три раунда", - приводит слова Нганну MMA FIGHTING.

Ранее Нганну рассказал, что хочет подраться с Владимиром Кличко.

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