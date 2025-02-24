Свитолина - о годовщине полномасштабного вторжения: Три года неописуемой боли

Теннисистка Элина Свитолина высказалась о годовщине полномасштабного вторжения.

Спортсменка отметила украинскую несокрушимость.

«Сегодня исполняется три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Три года неописуемой боли, потерь и разрушений. Три года несокрушимой выносливости, мужества и единства.

Несмотря на все страдания, Украина стоит крепко. Наши люди продолжают бороться - не только за нашу землю, но и за наше право на существование, за нашу демократию, за наше будущее. Отвага наших солдат, решимость наших граждан и несгибаемая воля нашей нации вдохновляют мир каждый день».

Также Элина поблагодарила украинских союзников.

«Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто поддерживает Украину в этой борьбе - нашим союзникам, гуманитарным организациям и каждому человеку, который отказывается молчать. Ваша солидарность дает нам силы. Ваша помощь спасает жизни. Ваша вера в нашу победу подпитывает нашу решимость.

Украина никогда не сдастся. Мы никогда не сдадимся. И мы никогда не забудем тех, кто стоит с нами. Слава Украине», - написала Свитолина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!