iSport.ua
Русский Українська

Свитолина - о годовщине полномасштабного вторжения: Три года неописуемой боли

Украинка оставила сообщение о памятном дне.
Вчера, 18:21
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Теннисистка Элина Свитолина высказалась о годовщине полномасштабного вторжения.

Спортсменка отметила украинскую несокрушимость.

«Сегодня исполняется три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Три года неописуемой боли, потерь и разрушений. Три года несокрушимой выносливости, мужества и единства.

Несмотря на все страдания, Украина стоит крепко. Наши люди продолжают бороться - не только за нашу землю, но и за наше право на существование, за нашу демократию, за наше будущее. Отвага наших солдат, решимость наших граждан и несгибаемая воля нашей нации вдохновляют мир каждый день».

Также Элина поблагодарила украинских союзников.

«Я хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто поддерживает Украину в этой борьбе - нашим союзникам, гуманитарным организациям и каждому человеку, который отказывается молчать. Ваша солидарность дает нам силы. Ваша помощь спасает жизни. Ваша вера в нашу победу подпитывает нашу решимость.

Украина никогда не сдастся. Мы никогда не сдадимся. И мы никогда не забудем тех, кто стоит с нами. Слава Украине», - написала Свитолина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае
Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц на "тысячнике" в Дохе Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц на "тысячнике" в Дохе
Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Игрок Ман Сити может перейти в другой клуб АПЛ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Рома в отсутствие Довбика разгромила Монцу
Украина22:57
Украина в дебютном матче сына Виталия Кличко одолела Португалию
Сборные21:25
Португалия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евробаскет 24.02.2025
Украина20:00
УПЛ: Шахтер победил Левый Берег
Украина19:50
Шахтер минимально одолел Левый Берег
Европа18:52
Фергюсон неожиданно возглавил Рейнджерс
Теннис18:21
Свитолина - о годовщине полномасштабного вторжения: Три года неописуемой боли
Бокс18:21
Заполнит любой стадион в Германии: функционер нашел соперника для Владимира Кличко
Украина17:51
Трансфер легионера в Динамо может сорваться из-за бюрократических причин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK