Джокович повторил достижение Надаля на турнирах Мастерс
Также серб отметился и антидостижением.
Сербский теннисист Новак Джокович повторил историческое достижение Рафаэля Надаля.
На турнире в Индиан-Уэллсе ДЖокович провел свой 500-й матч в серии Мастерс.
Юбилейным соперником серба в 1/32 турнира стал лакилузер Ботик Ван Де Зандсхулп, который сумел выбить именитого соперника 2:6, 6:3, 1:6.
Таким образом Джокович стал еще и первым в истории теннистом, который находясь в топ-10, дважды подряд проиграл лакилузеру на одном турнире Мастерс.
Ранее, напомним, Элина Свитолина стартовала с победы в Индиан-Уэллсе.
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