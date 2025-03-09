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Джокович повторил достижение Надаля на турнирах Мастерс

Также серб отметился и антидостижением.
Сегодня, 11:10
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович повторил историческое достижение Рафаэля Надаля.

На турнире в Индиан-Уэллсе ДЖокович провел свой 500-й матч в серии Мастерс.

Юбилейным соперником серба в 1/32 турнира стал лакилузер Ботик Ван Де Зандсхулп, который сумел выбить именитого соперника 2:6, 6:3, 1:6.

Таким образом Джокович стал еще и первым в истории теннистом, который находясь в топ-10, дважды подряд проиграл лакилузеру на одном турнире Мастерс.

Ранее, напомним, Элина Свитолина стартовала с победы в Индиан-Уэллсе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович

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