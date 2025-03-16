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Алькарас и Медведев синхронно не вышли в финал Индиан-Уэллса

Определились финалисты большого турнира.
Сегодня, 08:31
Алькарас и Дрейпер / Getty Images
Алькарас и Дрейпер / Getty Images

В Индиан-Уэллсе, США, до финала дошел турнир серии ATP Masters 1000 с призовым фондом почти 9 миллионов долларов.

В первом полуфинале встретились представитель Дании Хольгер Руне (№13 рейтинга ATP) и теннисист без флага – Дании Медведев (№6). В напряженной борьбе датчанин смог выиграть два сета с минимальным преимуществом, трижды побеждая в геймах на подаче оппонента.

Полуфинал
Хольгер Руне – Даниил Медведеев – 7:5, 6:4

Второй матч за выход в финал состоялся между 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом и 23-летним американцем Джеком Дрейпером. Испанец провалил первый сет, сумев выиграть лишь один гейм внутри партии, но второй сет Алькарас забрал под ноль.

Казалось, испанец должен на таком подъеме забрать и решающий сет, но Дрейпер был против и в первых семи геймах совершил два брейка и повел 5:2. Алькарас затянул матч, выиграв два следующих гейма, но все же проиграл в 10-м и в финал не прошел.

Полуфинал
Джек Дрейпер - Карлос Алькарас - 6:1, 0:6, 6:4

Финал между Руне и Дрейпером состоится уже сегодня, 16 марта, начало запланировано на 23:00 по киевскому времени. Напомним, что в женском турнире Элина Свитолина дошла до четвертьфинала, где уступила сопернице без флага.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас

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