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Ястремская одолела "нейтралку" во втором раунде Ролан Гаррос

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла соперницу с российским паспортом.
Вчера, 22:18       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская вышла в третий раунд одиночного разряда Открытого чемпионата Франции-2025.

В втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка обыграла "нейтралку" с российским паспортом Диану Шнайдер.

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Отыгравшись с 0:4 в первом сете, украинка одолела оппонентку 7:5, а во второй партии с аналогичным результатом довела матч до итоговой победы.

Соперницы провели на корте 1 час и 37 минут.

Ролан Гаррос-2025
Одиночный разряд, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Диана Шнайдер (нейтральный статус) 7:5, 7:5

За выход в 1/8 финала Ястремская поборется с еще одной "нейтралкой" Людмилой Самсоновой.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Даяна Ястремская

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