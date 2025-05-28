Ястремская одолела "нейтралку" во втором раунде Ролан Гаррос
Украинка Даяна Ястремская вышла в третий раунд одиночного разряда Открытого чемпионата Франции-2025.
В втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка обыграла "нейтралку" с российским паспортом Диану Шнайдер.
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Отыгравшись с 0:4 в первом сете, украинка одолела оппонентку 7:5, а во второй партии с аналогичным результатом довела матч до итоговой победы.
Соперницы провели на корте 1 час и 37 минут.
Ролан Гаррос-2025
Одиночный разряд, второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Диана Шнайдер (нейтральный статус) 7:5, 7:5
За выход в 1/8 финала Ястремская поборется с еще одной "нейтралкой" Людмилой Самсоновой.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей украинок на Ролан Гаррос-2025.
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