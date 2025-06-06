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Алькарас на отказе Музетти стал первым финалистом Ролан Гаррос

Испанец во второй раз прошел в решающий матч.
Вчера, 18:41       Автор: Антон Федорцив
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Итальянец Лоренцо Музетти не сумел завершить полуфинальный поединок Открытого чемпионата Франции. Соперником второй ракетки Италии был испанский теннисист Карлос Алькарас.

В первом сете оппоненты сосредоточились на своих подачах. Как следствие, дело едва не дошло до тай-брейка. Лишь в десятом гейме Музетти сумел взять подачу испанца и повел по партиям.

В течение второго сета соперники дважды обменялись брейками. В конце концов, на этот раз пришлось играть тай-брейк. Там Алькарас смог дожать итальянца (7:3).

А вот в третьей партии испанский теннисист уже полностью доминировал на корте и взял сет "под ноль". В том же ключе пошел и следующий, так что Музетти отказался от продолжения борьбы. Причина – повреждение левого бедра.

Ролан Гаррос
мужчины, 1/2 финала
Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:4, 6:7, 0:6, 0:2 (отказ)

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