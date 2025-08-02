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Свитолина уничтожила россиянку в третьем круге Монреаля

Принципиальная победа первой ракетки Украины.
Сегодня, 07:21       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала соревнований в Монреале. В третьем раунде турнира она сверхуверенно одолела нейтральную спортсменку Анну Калинскую.

Начала украинка с трех выигранных геймов подряд. Как только российская теннисистка размочила счет, Свитолина выдала такую же серию повторно и закрыла сет. На партию она потратила всего 22 минуты.

Второй сет Калинская начала на равных. Но далее первая ракетка Украины взяла пять геймов подряд. С тремя брейками Свитолина успела разобраться с "нейтралкой" еще до часа игрового времени.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с Амандой Анисимовой. Американка на этой стадии выбила представительницу Соединенного Королевства Эмму Радукану (6:2, 6:1). Поединок состоится в субботу, 2 августа.

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женщины, 3-й раунд
Анна Калинская (нейтр.) – Элина Свитолина (Украина, 10) – 1:6, 1:6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Анна Калинская

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