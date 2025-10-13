Украинская теннисистка борется за награду Heart Award

Украинская теннисистка Элина Свитолина может выиграть премию Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award.

По имеющейся информации, премия Heart Award вручается тем теннисистам, которые продемонстрировали исключительную преданность своей команде во время мероприятий Кубка BJK в течение года.

Помимо награды, лауреатка получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который может пожертвовать на благотворительность по своему выбору.

Проголосовать за самую достойную кандидатку может каждый по этой ссылке. Голосование будет открыто до пятницы, 24 октября.

Напомним, что украинская теннисистка в финальном раунде Кубка BJK в сентябре обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу и вышла в полуфинал, однако в полуфинальном поединке уступила итальянке Жасмин Паолини.

