iSport.ua
Русский Українська

Украинская теннисистка борется за награду Heart Award

Отметилась подвигом на Кубке BJK.
Сегодня, 16:42       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина может выиграть премию Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award.

По имеющейся информации, премия Heart Award вручается тем теннисистам, которые продемонстрировали исключительную преданность своей команде во время мероприятий Кубка BJK в течение года.

Помимо награды, лауреатка получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который может пожертвовать на благотворительность по своему выбору.

Проголосовать за самую достойную кандидатку может каждый по этой ссылке. Голосование будет открыто до пятницы, 24 октября.

Напомним, что украинская теннисистка в финальном раунде Кубка BJK в сентябре обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу и вышла в полуфинал, однако в полуфинальном поединке уступила итальянке Жасмин Паолини.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

Статьи по теме

Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры" Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры"
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK