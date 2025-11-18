iSport.ua
Украинская теннисистка готова к старту в Окленде

Готовится к новому турниру в новом году.
Вчера, 11:10       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина готовиться к турниру.

Украинская теннисистка примет участие в WTA 250 в Окленде. Турнир пройдёт с 5 по 11 января.

Отмечается, что для Свитолиной это второе участие в турнире.

В 2024 году она дошла до финала, где проиграла американке Кори Гауфф.

Напомним, что сейчас Элина Свитолина занимает 14-е место в рейтинге WTA.

