Синнеру вручили дорогостоящий подарок за победу на турнире в Саудовской Аравии

Трехкилограммовый презент выполнен из чистого золота.
Сегодня, 19:21       Автор: Игорь Мищук
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер накануне обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (6:2, 6:4) в финале выставочного турнира Six Kings Slam в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Кроме заработанных 6 миллионов долларов призовых, итальянский теннисист после победы в соревнованиях получил еще один ценный подарок. Спортсмену вручили полноразмерную ракетку из чистого золота.

Вес презента составил около трех килограммов, а стоимость оценивается в 250 тысяч евро, сообщает Marca.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса проведет ребрендинг.

