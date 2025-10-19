Синнеру вручили дорогостоящий подарок за победу на турнире в Саудовской Аравии

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер накануне обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (6:2, 6:4) в финале выставочного турнира Six Kings Slam в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Кроме заработанных 6 миллионов долларов призовых, итальянский теннисист после победы в соревнованиях получил еще один ценный подарок. Спортсмену вручили полноразмерную ракетку из чистого золота.

Вес презента составил около трех килограммов, а стоимость оценивается в 250 тысяч евро, сообщает Marca.

Источник: Getty Images

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса проведет ребрендинг.

