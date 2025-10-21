Вице-лидер рейтинга ATP не сыграет за сборную Италии в Кубке Дэвиса

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему решил пропустить Кубок Дэвиса в этом году.

"Я дважды выигрывал Кубок Дэвиса. Моя команда и я приняли это решение, потому что сезон в конце года очень длинный, и мне нужна дополнительная неделя отдыха, чтобы раньше возобновить тренировки.

Цель — прибыть в Австралию в хорошей форме. В последние два года из-за нехватки времени я не был в оптимальном состоянии, поэтому мы приняли это решение. Посмотрим, как всё сложится", — сказал Синнер.

Ранее стали известны составы сборных на плей-офф Кубка Дэвиса — Синнер отсутствует в заявке сборной Италии.

Кубок Дэвиса пройдет с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.

