Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025
Бублик, Синнер, Зверев и Оже-Альясим поборются за финал.
Турнир Rolex Paris Masters 2025 подходит к концу, 1 ноября состоятся полуфинальные матчи.
В верхней части сетки Валентен Вашеро проиграл в четвертьфинале Феликсу Оже-Альясиму со счётом 2:6, 2:6. Тем временем представитель Казахстана Александр Бублик победил Алекса де Минаура 6:7(5), 6:4, 7:5.
В нижней части сетки Янник Синнер обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:3, а Александр Зверев оказался сильнее Данила Медведева, 2:6, 6:3, 7:6(5).
Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут 1 ноября, Оже-Альясим встретится с Бубликом, а Синнер - со Зверевым.
Добавим, что победитель турнира получит 946 610 евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!