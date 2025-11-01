iSport.ua
Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025

Бублик, Синнер, Зверев и Оже-Альясим поборются за финал.
Сегодня, 10:17       Автор: Валентина Чорноштан
Rolex Paris Masters 2025 / Getty Images
Rolex Paris Masters 2025 / Getty Images

Турнир Rolex Paris Masters 2025 подходит к концу, 1 ноября состоятся полуфинальные матчи.

В верхней части сетки Валентен Вашеро проиграл в четвертьфинале Феликсу Оже-Альясиму со счётом 2:6, 2:6. Тем временем представитель Казахстана Александр Бублик победил Алекса де Минаура 6:7(5), 6:4, 7:5.

В нижней части сетки Янник Синнер обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:3, а Александр Зверев оказался сильнее Данила Медведева, 2:6, 6:3, 7:6(5).

Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут 1 ноября, Оже-Альясим встретится с Бубликом, а Синнер - со Зверевым.

Добавим, что победитель турнира получит 946 610 евро.

