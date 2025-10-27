iSport.ua
Русский Українська

Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса

Лидер ATP сыграет с британцем Норри.
Сегодня, 19:52       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

С понедельника, 27 октября, начался турнир Rolex Paris Masters. Испанский теннисист Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу турнира.

Лидер мирового рейтинга ATP сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Добавим, что Норри занимает 31-е место в мировом рейтинге.

Матч пройдёт во вторник, 28 октября, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее организаторы Rolex Paris Masters 2025 объявили призовые турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мастерс Карлос Алькарас Кэмерон Норри

Статьи по теме

Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam Серена Уильямс оценила шансы Алькараса на рекорды Grand Slam
Первая ракетка мира снялся с турнира в Шанхае Первая ракетка мира снялся с турнира в Шанхае
Сборная Мира разбила Европу в Кубке Лейвера Сборная Мира разбила Европу в Кубке Лейвера
Алькарас получил рекордные в истории тенниса призовые за победу на US Open-2025 Алькарас получил рекордные в истории тенниса призовые за победу на US Open-2025

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:05
Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов
Европа20:30
Винисиус снова задумался об уходе из Реала
Европа19:55
Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры
Теннис19:52
Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса
Европа19:34
Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже
Другие страны19:18
Бразильский клуб отказался от продления соглашения с Неймаром
Европа19:15
Ювентус начал предварительные переговоры с новым тренером
Европа19:01
Младший брат Джуда Беллингема может перейти в топ-клуб АПЛ
Европа18:52
Винисиус избежал наказания за инцидент в матче с Барселоной
Теннис18:34
Названы призовые турнира Rolex Paris Masters 2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK