Рыбакина обыграла Анисимову в группе Итогового турнира-2025

Казахская теннисистка Елена Рыбакина одолела представительницу США Аманду Анисимову на групповом этапе WTA Finals. Поединок длился всего 58 минут.

В стартовом сете первая ракетка Казахстана оформила два брейка. Подачи американской теннисистки она взяла в первом и девятом геймах. Вместе с качественной собственной подачей это позволило Рыбакиной повести по партиям.

Во втором же сете с интригой не сложилось. Анисимова проиграла три гейма со старта партии, а размочила счет в четвертом. Но дальше Рыбакина выиграла еще три гейма и закрыла матч.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

группа B

Аманда Анисимова (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 1:6

Кстати, полячка Ига Швентек разгромила американскую теннисистку Мэдисон Киз на старте WTA Finals-2025.

