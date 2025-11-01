iSport.ua
Рыбакина обыграла Анисимову в группе Итогового турнира-2025

Вторая американка потерпела неудачу.
Сегодня, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Елена Рыбакина / Getty Images
Елена Рыбакина / Getty Images

Казахская теннисистка Елена Рыбакина одолела представительницу США Аманду Анисимову на групповом этапе WTA Finals. Поединок длился всего 58 минут.

В стартовом сете первая ракетка Казахстана оформила два брейка. Подачи американской теннисистки она взяла в первом и девятом геймах. Вместе с качественной собственной подачей это позволило Рыбакиной повести по партиям.

Во втором же сете с интригой не сложилось. Анисимова проиграла три гейма со старта партии, а размочила счет в четвертом. Но дальше Рыбакина выиграла еще три гейма и закрыла матч.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
группа B
Аманда Анисимова (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 1:6

 

Кстати, полячка Ига Швентек разгромила американскую теннисистку Мэдисон Киз на старте WTA Finals-2025.

елена рыбакина Аманда Анисимова

