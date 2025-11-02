iSport.ua
Соболенко победила Паолини в группе WTA Finals-2025

Первая ракетка мира взяла верх над итальянкой.
Сегодня, 18:16       Автор: Антон Федорцив
Арина Соболенко / Getty Images
Арина Соболенко / Getty Images

Нейтральная белоруска Арина Соболенко оформила первую победу на Итоговом турнире. В двух партиях она разобралась с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

Лидер мирового рейтинга взяла три гейма со старта. Тем не менее, соперница попыталась поконкурировать. С брейком Паолини вплотную приблизилась к Соболенко (3:4), но сразу отдала гейм на собственной подаче, а за ним и сет.

А вот во второй партии преимущество "нейтралки" было еще более ощутимым. На этот раз она выиграла первые четыре гейма. Далее итальянка размочила счет, но быстро сдалась Соболенко.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
группа A
Арина Соболенко (нейтр.) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:3, 6:1

