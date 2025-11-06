Пегула обыграла Паолини на Итоговом турнире

Представительница США Джессика Пегула одолела итальянскую теннисистку Жасмин Паолини на групповом этапе WTA Finals. Матч продлился 65 минут.

В первой партии американская спортсменка мощно стартовала, взяв пять геймов подряд. Зато итальянка смогла выиграть всего два пункта. Сетбол Пегула оформила со второй попытки.

Во второй партии Паолина создала несколько больше конкуренции. Впрочем, американка снова оформила два брейка – в третьем и девятом геймах. С двумя победами в трех матчах Пегула закрепилась на второй позиции в квартете.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

группа A

Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3

