Australian Open дал вайлд-кард 40-летнему ветерану

Организаторы Australian Open объявили, что 156-я ракетка мира Стэн Вавринка получил вайлд-кард.

40-летний ветеран сможет принять участие в первом Гренд Слэме сезона в Мельбурне.

Напомним, что Вавринка в своей карьере выигрывал Australian Open в 2014 году, а затем дважды доходил до финала турнира.

Немного ранее швейцарец объявил об окончании карьеры после сезона-2026.

За свою карьеру Вавринка добирался до третьей строчки рейтинга ATP, выиграл три турнира серии Большого шлема и 19 турниров ATP. Также швейцарец олимпийский чемпион в парном разряде (2008) и обладатель Кубка Дэвиса (2014).

Ранее также сообщалось, что легенда французского тенниса пропустит Australian Open.

