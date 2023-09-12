"Спасибо, Жерар Пике и ITF": швейцарский теннисист пожаловался на посещаемость Кубка Дэвиса
Во вторник, 12 сентября, стартовал групповой этап Кубка Дэвиса, в котором принимают участие мужские сборные по теннису.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который готовился к матчу против француза Уго Умбера, остался разочарован посещаемостью турнира.
В своих социальных сетях он выложил видео, на котором можно увидеть пустые трибуны арены.
"Спасибо, Жерар Пике и ITF (Международная федерация тенниса)! Кубок Дэвиса, Франция против Швейцарии в Манчестере, лол".
Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023
На его твит ответил журналист The Times Стюарт Фрэйзер. По его словам, на матчах с участием сборной Великобритании ожидается больше зрителей (было продано более 13 тысяч билетов). Однако в остальные дни будут явные проблемы со зрителями.
"Заявление президента ITF Дэвид Хаггерти в 2018 году о том, что на новом Кубке Дэвиса будет "атмосфера футбольного чемпионата мира", всегда было фантастикой", - написал Фрэйзер.
Вавринка нашел, что ответить на слова журналиста.
"Атмосфера футбольного чемпионата мира". Почему он до сих пор определяет будущее Кубка Дэвиса после такого провала?".
“World cup football atmosphere “— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023
Why he still decide for the futur of Davis cup after making it so bad ?
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Казалось бы, почему Вавринка упомянул Жерара Пике? Дело в том, что легенда Барселоны является основателем и президентом "Kosmos Holding", спортивной и медиа-инвестиционной группы.
Именно она занимается организацией Кубка Дэвиса и именно она изменила формат проведения турнира. А в январе ITF и Kosmos разорвали контракт на организацию Кубка Дэвиса. В этом году Kosmos организует турнир последний раз.
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