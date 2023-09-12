"Спасибо, Жерар Пике и ITF": швейцарский теннисист пожаловался на посещаемость Кубка Дэвиса

Стэн Вавринка не в восторге от организации знаменитого турнира.

Во вторник, 12 сентября, стартовал групповой этап Кубка Дэвиса, в котором принимают участие мужские сборные по теннису.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который готовился к матчу против француза Уго Умбера, остался разочарован посещаемостью турнира.

В своих социальных сетях он выложил видео, на котором можно увидеть пустые трибуны арены.

"Спасибо, Жерар Пике и ITF (Международная федерация тенниса)! Кубок Дэвиса, Франция против Швейцарии в Манчестере, лол".

На его твит ответил журналист The Times Стюарт Фрэйзер. По его словам, на матчах с участием сборной Великобритании ожидается больше зрителей (было продано более 13 тысяч билетов). Однако в остальные дни будут явные проблемы со зрителями.

"Заявление президента ITF Дэвид Хаггерти в 2018 году о том, что на новом Кубке Дэвиса будет "атмосфера футбольного чемпионата мира", всегда было фантастикой", - написал Фрэйзер.

Вавринка нашел, что ответить на слова журналиста.

"Атмосфера футбольного чемпионата мира". Почему он до сих пор определяет будущее Кубка Дэвиса после такого провала?".

“World cup football atmosphere “

Why he still decide for the futur of Davis cup after making it so bad ? — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023

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Казалось бы, почему Вавринка упомянул Жерара Пике? Дело в том, что легенда Барселоны является основателем и президентом "Kosmos Holding", спортивной и медиа-инвестиционной группы.

Именно она занимается организацией Кубка Дэвиса и именно она изменила формат проведения турнира. А в январе ITF и Kosmos разорвали контракт на организацию Кубка Дэвиса. В этом году Kosmos организует турнир последний раз.

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