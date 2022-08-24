Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла

Украина лишилась одной представительницы на американском турнире.

Во вторник, 23 августа, в Нью-Йорке стартовала квалификация US Open, в которой приняли участие две украинские теннисистки: Катерина Байндль и Катарина Завацкая.

Байндль встретилась с представительницей Чехии Джесикой Малечковой. Обе теннисистки допускали достаточное количество ошибок, но все же именно украинка праздновала победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

US Open, Нью-Йорк (США)

Квалификация, первый раунд, женщины

Д. Малечкова (Чехия) - К. Байндль (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

В следующем раунде Катерина Байндль встретится с немкой Тамарой Корпач. Матч состоится в четверг, 25 августа.

Читай также: Костюк стартовала c победы на турнире WTA 250 в Канаде

А вот Завацкая не смогла преодолеть начальный раунд, уступив в двух сетах швейцарке Йоанне Цугер. При этом стоит отметить, что Катарина навязала борьбу своей более высокорейтинговой сопернице, доведя первый сет до тай-брейка.

US Open, Нью-Йорк (США)

Квалификация, первый раунд, женщины

К. Завацкая - Й. Цугер (Швейцария) 0:2 (6:7 (6), 4:6)

Катарина Завацкая покидает турнир, но в среду, 24 августа в квалификации примет участие еще одна украинка Дария Снигур - ей будет противостоять Тесса Андрианжафитримо из Франции.