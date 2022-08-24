iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла

Украина лишилась одной представительницы на американском турнире.
Сегодня, 00:46
Катерина Байндль / БТУ
Катерина Байндль / БТУ
0 0 0

Во вторник, 23 августа, в Нью-Йорке стартовала квалификация US Open, в которой приняли участие две украинские теннисистки: Катерина Байндль и Катарина Завацкая.

Байндль встретилась с представительницей Чехии Джесикой Малечковой. Обе теннисистки допускали достаточное количество ошибок, но все же именно украинка праздновала победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

US Open, Нью-Йорк (США)
Квалификация, первый раунд, женщины

Д. Малечкова (Чехия) - К. Байндль (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

В следующем раунде Катерина Байндль встретится с немкой Тамарой Корпач. Матч состоится в четверг, 25 августа.

Читай также: Костюк стартовала c победы на турнире WTA 250 в Канаде

А вот Завацкая не смогла преодолеть начальный раунд, уступив в двух сетах швейцарке Йоанне Цугер. При этом стоит отметить, что Катарина навязала борьбу своей более высокорейтинговой сопернице, доведя первый сет до тай-брейка.

US Open, Нью-Йорк (США)
Квалификация, первый раунд, женщины

К. Завацкая - Й. Цугер (Швейцария) 0:2 (6:7 (6), 4:6)

Катарина Завацкая покидает турнир, но в среду, 24 августа в квалификации примет участие еще одна украинка Дария Снигур - ей будет противостоять Тесса Андрианжафитримо из Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Украина US Open Катарина Завацкая Катерина Байндль
0 0 0

Статьи по теме

Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом
Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом
Шахтер - Металлист 1925 0:0 Обзор матча УПЛ Шахтер - Металлист 1925 0:0 Обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

НБА01:08
Юта хочет получить за Митчелла в два раз больше пиков первого раунда, чем ей предлагают
Лига Чемпионов00:55
Бенфика - Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча
Теннис00:46
Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла
Лига Европы00:29
Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Лига Чемпионов00:23
Лига чемпионов: известны 29 участников группового раунда
Украина00:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов00:02
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:56
Формула 123:56
Вольфф: Изучал на примере Манчестер Юнайтед, почему заканчиваются серии великих команд
Европа23:56
Холанд назвал форварда, на которого хочет равняться
Лига Чемпионов23:49
Динамо без шансов уступило Бенфике и вылетело из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK