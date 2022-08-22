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Костюк стартовала c победы на турнире WTA 250 в Кливленде

Марта не испытала проблем с соперницей по первому раунду.
Сегодня, 21:55
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images
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В Кливленде (США) стартовал турнир WTA 250, в котором принимают участие украинские теннисистки. В 1/16 финала третьей ракетке Украины Марте Костюк противостояла 82-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении.

Украинка довольно быстро справилась со своей оппоненткой,потратив на нее 1 час 7 минут.

WTA 250, Кливленд (США)
1/16 финала, одиночный разряд

М. Костюк - Т. Зиданшек 2:0 (6:1, 7:5)

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В следующем раунде Марта Костюк встретится с победительницей пары Джейми Форлис - Марина Стакушич.

Напомним, что еще одна представительница Украины на турнире в Кливленде Даяна Ястремская не сумела преодолеть стартовый раунд, проиграв матч, который длился два дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Украина WTA Марта Костюк WTA 250
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