Костюк стартовала c победы на турнире WTA 250 в Кливленде

Марта не испытала проблем с соперницей по первому раунду.

В Кливленде (США) стартовал турнир WTA 250, в котором принимают участие украинские теннисистки. В 1/16 финала третьей ракетке Украины Марте Костюк противостояла 82-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении.

Украинка довольно быстро справилась со своей оппоненткой,потратив на нее 1 час 7 минут.

WTA 250, Кливленд (США)

1/16 финала, одиночный разряд

М. Костюк - Т. Зиданшек 2:0 (6:1, 7:5)

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Marta lays down a marker 👊



🇺🇦 @marta_kostyuk moves past Zidansek with a straight-sets win in Canada!#WTAGranby pic.twitter.com/inGIMcuzYw — wta (@WTA) August 22, 2022

В следующем раунде Марта Костюк встретится с победительницей пары Джейми Форлис - Марина Стакушич.

Напомним, что еще одна представительница Украины на турнире в Кливленде Даяна Ястремская не сумела преодолеть стартовый раунд, проиграв матч, который длился два дня.