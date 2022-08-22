Костюк стартовала c победы на турнире WTA 250 в Кливленде
В Кливленде (США) стартовал турнир WTA 250, в котором принимают участие украинские теннисистки. В 1/16 финала третьей ракетке Украины Марте Костюк противостояла 82-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении.
Украинка довольно быстро справилась со своей оппоненткой,потратив на нее 1 час 7 минут.
WTA 250, Кливленд (США)
1/16 финала, одиночный разряд
М. Костюк - Т. Зиданшек 2:0 (6:1, 7:5)
Читай также: Четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке US Open-2022
Marta lays down a marker 👊— wta (@WTA) August 22, 2022
🇺🇦 @marta_kostyuk moves past Zidansek with a straight-sets win in Canada!#WTAGranby pic.twitter.com/inGIMcuzYw
В следующем раунде Марта Костюк встретится с победительницей пары Джейми Форлис - Марина Стакушич.
Напомним, что еще одна представительница Украины на турнире в Кливленде Даяна Ястремская не сумела преодолеть стартовый раунд, проиграв матч, который длился два дня.