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Команда Мира впервые выиграла кубок Лэйвера

Прервалась победная серия европейских теннисистов.
Сегодня, 20:37
Команда остального мира / Getty Images
Команда остального мира / Getty Images
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В воскресенье, 25 сентября, досрочно завершился кубок Лэйвера-2022.

При счете 8:10 в пользу команды Мира на корт предпоследнего по расписанию матча вышли Стефанос Циципас и Фрэнсис Тиафу. 

Греческий теннисист достаточно легко выиграл первый сет, отдав сопернику всего один гейм - 6:1. Второй сет оба игрока провели безошибочно, что привело к тай-брейку, где сильнее оказался американец. В решающем сете сильнее оказался Тиафу - 10:8, принеся своей команде три очка.

Эта победа принесла команде Мира победу на турнире 13:8, сделав бессмысленным последний матч между Каспером Руудом и Тейлором Фрицем, который был отменен.

Таким образом остальной мир впервые стал победителем кубка Лэйвера. До этого все четыре розыгрыша турнира выигрывала команда Европы (2017, 2018, 2019, 2021). В 2020 году турнир не проводился из-за эпидемии коронавируса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис ATP Кубок Лэйвера
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