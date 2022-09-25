Команда Мира впервые выиграла кубок Лэйвера
В воскресенье, 25 сентября, досрочно завершился кубок Лэйвера-2022.
При счете 8:10 в пользу команды Мира на корт предпоследнего по расписанию матча вышли Стефанос Циципас и Фрэнсис Тиафу.
Греческий теннисист достаточно легко выиграл первый сет, отдав сопернику всего один гейм - 6:1. Второй сет оба игрока провели безошибочно, что привело к тай-брейку, где сильнее оказался американец. В решающем сете сильнее оказался Тиафу - 10:8, принеся своей команде три очка.
What a moment for Team World 🙌@LaverCup | #LaverCup pic.twitter.com/KNo75sy1Kz— ATP Tour (@atptour) September 25, 2022
Эта победа принесла команде Мира победу на турнире 13:8, сделав бессмысленным последний матч между Каспером Руудом и Тейлором Фрицем, который был отменен.
Таким образом остальной мир впервые стал победителем кубка Лэйвера. До этого все четыре розыгрыша турнира выигрывала команда Европы (2017, 2018, 2019, 2021). В 2020 году турнир не проводился из-за эпидемии коронавируса.