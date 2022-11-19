iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сергей Стаховский завершил карьеру теннисиста

Украинец посетил Итоговый турнир ATP в Турине.
Сегодня, 09:47
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский официально завершил профессиональную карьеру теннисиста.

Украинский спортсмен принял участие в торжественном мероприятии на итоговом турнире ATP в Турине.

Стоит отметить, что Стаховский завершил карьеру 13 января текущего года, однако он прибыл на итоговый турнир ATP в Турине, где его провели на пенсию.

"Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые обстоятельства заставили всех нас, украинцев, объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы.

Турин сегодня был желто-синим во время итогового турнира ATP. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации", - написал Стаховский.

Ранее сообщалось, что Костюк уверенно обыграла Учидзиму и принесла Украине победу в матче с Японией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Стаховский

Статьи по теме

Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
Стаховский присоединился к сбору вознаграждения за взятие в плен российского террориста Гиркина Стаховский присоединился к сбору вознаграждения за взятие в плен российского террориста Гиркина
Ребров передал пятый автомобиль украинским военным Ребров передал пятый автомобиль украинским военным
Ребров передал ВСУ автомобиль Ребров передал ВСУ автомобиль
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:05
Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202212:00
Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре
ЧМ-202211:40
"Сегодня я гей, инвалид и гастарбайтер": президент ФИФА о ЧМ в Катаре
Европа11:15
Ювентус намерен выкупить нападающего Эвертона
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202210:26
США - Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
Бокс10:10
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Теннис09:47
Сергей Стаховский завершил карьеру теннисиста
Украина09:27
Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ЧМ-202209:05
Левандовски назвал фаворита чемпионата мира-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK