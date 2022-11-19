Сергей Стаховский завершил карьеру теннисиста

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский официально завершил профессиональную карьеру теннисиста.

Украинский спортсмен принял участие в торжественном мероприятии на итоговом турнире ATP в Турине.

Стоит отметить, что Стаховский завершил карьеру 13 января текущего года, однако он прибыл на итоговый турнир ATP в Турине, где его провели на пенсию.

"Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые обстоятельства заставили всех нас, украинцев, объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы.

Турин сегодня был желто-синим во время итогового турнира ATP. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации", - написал Стаховский.

Ранее сообщалось, что Костюк уверенно обыграла Учидзиму и принесла Украине победу в матче с Японией.