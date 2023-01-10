Australian Open (квалификация): расписание и результаты украинцев
С 9 по 12 января проходит квалификация Australian Open-2023.
В открытом чемпионате Австралии среди женщин принимают участие Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.
Среди мужчин участвует лишь один украинец, а именно Алексей Крутых
Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг
Понедельник, 9 января 2023
Наито Юки (Япония) - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 1:6.
Стефан Козлов (США) - Алексей Крутых (Украина) - 5:7, 2:6.
Вторник, 10 января 2023
Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4
Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) - 6:2, 6:3
Australian Open-2023. Квалификация. Второй круг
Среда, 11 января 2023
01:00 Алена Большова (Испания) - Леся Цуренко (Украина)
07:00 Катарина Завацкая (Украина) - Екатерина Андреева (Россия)
05:30 Дарья Снигур (Украина) - Бренда Фругвиртова (Чехия)
02:30 Алексей Крутых (Украина) - Джанлука Магер (Италия)