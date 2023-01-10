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Australian Open (квалификация): расписание и результаты украинцев

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Сегодня, 18:25
Дарья Снигур / Getty/UEFA
Дарья Снигур / Getty/UEFA

С 9 по 12 января проходит квалификация Australian Open-2023.

В открытом чемпионате Австралии среди женщин принимают участие Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Среди мужчин участвует лишь один украинец, а именно Алексей Крутых

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг 

Понедельник, 9 января 2023

Наито Юки (Япония)  - Леся Цуренко (Украина) - 2:6, 1:6.

Стефан Козлов (США) - Алексей Крутых (Украина) - 5:7, 2:6.

Вторник, 10 января 2023

Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4

Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) - 6:2, 6:3

Australian Open-2023. Квалификация. Второй круг 

Среда, 11 января 2023

01:00 Алена Большова (Испания) - Леся Цуренко (Украина)

07:00 Катарина Завацкая (Украина) - Екатерина Андреева (Россия)

05:30 Дарья Снигур (Украина) - Бренда Фругвиртова (Чехия)

02:30 Алексей Крутых (Украина) - Джанлука Магер (Италия)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Катарина Завацкая дарья снигур

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