Федерер разделся для создания арт-проекта

Швейцарец с гордостью поделился кратким обзором своего "уязвимого" арт-проекта, ради который ему пришлось оголиться.

Роджер Федерер, легенда тенниса, известен не только своим талантом на корте, но и своей любовью к искусству.

В недавнем посте у себя в Instagram 41-летний швейцарец поделился уникальной возможностью, которая у него была. Последние два года он работал со швейцарским художником Уго Рондиноне, стремясь открыть для себя искусство "на более глубоком уровне".

Теперь Федерер с гордостью делится кратким обзором своего творческого предприятия, которое заставило его раздеться.

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Роджер никогда не скрывал свою страсть к искусству. Данный проект позволил ему глубоко погрузиться в иной от тенниса мир.

"В последние два года мне представилась уникальная возможность поработать с земляком и известным художником Уго Рондиноне, открыть для себя искусство на более глубоком уровне. Я горжусь тем, что могу поделиться с вами этим невероятным опытом и тем, как мне помогли воплотить его в жизнь".

Напомним, что Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после участия в кубке Лейвера.