Зверев не будет наказан за обвинения в домашнем насилии
Александр Зверев не будет привлечен к дисциплинарной ответственности после расследования обвинений в домашнем насилии, сообщает BBC.
Расследование ATP установило, что было предоставлено "недостаточно доказательств" для обоснования утверждений бывшей девушки теннисиста Оли Шарыповой.
В 2020 году она обвинила 25-летнего немца в жестоком обращении и эмоциональном насилии во время их отношений, что он отрицает.
Решение ATP может быть пересмотрено, если появятся новые доказательства.
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Руководящий орган профессионального мужского тенниса заявил, что поручил частной следственной компании Lake Forest Group изучить обвинения.
Она провела подробные беседы как с Шарыповой, так и со Зверевым, а также поговорила с 24 другими людьми, включая семью, друзей и теннисистов.
В ходе 15-месячного расследования были изучены текстовые сообщения, аудиофайлы и фотографии, в том числе материалы, "добровольно извлеченные из электронных устройств Зверева с помощью стороннего судебно-медицинского эксперта".