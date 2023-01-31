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Зверев не будет наказан за обвинения в домашнем насилии

ATP не нашла достаточное количество доказательств, чтобы теннисист понес дисциплинарную ответственность.
Сегодня, 20:08
Александр Зверев / Getty Images
Александр Зверев / Getty Images

Александр Зверев не будет привлечен к дисциплинарной ответственности после расследования обвинений в домашнем насилии, сообщает BBC.

Расследование ATP установило, что было предоставлено "недостаточно доказательств" для обоснования утверждений бывшей девушки теннисиста Оли Шарыповой.

В 2020 году она обвинила 25-летнего немца в жестоком обращении и эмоциональном насилии во время их отношений, что он отрицает.

Решение ATP может быть пересмотрено, если появятся новые доказательства.

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Руководящий орган профессионального мужского тенниса заявил, что поручил частной следственной компании Lake Forest Group изучить обвинения.

Она провела подробные беседы как с Шарыповой, так и со Зверевым, а также поговорила с 24 другими людьми, включая семью, друзей и теннисистов.

В ходе 15-месячного расследования были изучены текстовые сообщения, аудиофайлы и фотографии, в том числе материалы, "добровольно извлеченные из электронных устройств Зверева с помощью стороннего судебно-медицинского эксперта".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ATP Александр Зверев

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