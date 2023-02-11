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Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира в Дохе, Завацкая вылетела

Украинские теннисистки стартовали в отборе соревнований WTA 500 в Катаре.
Сегодня, 15:55
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

В первом раунде отбора украинка в двух сетах одержала победу над Клэр Лю из США - 6:3, 6:4.

В следующем круге квалификации Ястремская сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

WTA 500, Доха (Катар)
Одиночный разряд
Квалификация, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Клэр Лю (США) 6:3, 6:4

В то же время украинка Катарина Завацкая не смогла пробиться во второй круг квалификации турнира в Дохе.

Украинская теннисистка, несмотря на выигранный всухую второй сет, уступила в трех партиях представительнице Канады Ребекке Марино - 3:6, 6:0, 3:6.

WTA 500, Доха (Катар)
Одиночный разряд
Квалификация, первый круг

Катарина Завацкая (Украина, SR) - Ребекка Марино (Канада) 3:6, 6:0, 3:6

Напомним, на ISPORT доступен обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская Катарина Завацкая

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