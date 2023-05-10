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Цуренко - о матче со Свитолиной: Было тяжело играть против украинки

Теннисистка высказалась о противостоянии с соотечественницей.
Сегодня, 20:59
Леся Цуренко и Элина Свитолина / Getty Images
Леся Цуренко и Элина Свитолина / Getty Images

В рамках первого раунда турнира в Риме украинка Леся Цуренко противостояла соотечественнице Элине Свитолиной.

По словам теннисистки, играть против представителя своей страны очень тяжело.

"Так и есть. Было очень тяжело, особенно на старте матча. Я очень нервничала. Очень тяжело играть против украинки. Я счастлива, что победила.

Я действительно желаю Элине только всего наилучшего в ее возвращении. Понимаю, насколько это сложно, учитывая все условия, в которых мы находимся. Так что желаю ей только самого лучшего", - заявила Цуренко.

Напомним, на ISPORT доступны результаты всех матчей Леси Цуренко и Элины Свитолиной в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Леся Цуренко

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