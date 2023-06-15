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Сабаленка: Мне начало казаться, что меня все ненавидят из-за моей национальности

Белоруская теннисистка решила давить на жалость в предстоящем эпизоде сериала от Netflix.
Сегодня, 21:33
Арина Сабаленка / Getty Images
Арина Сабаленка / Getty Images

Скандальная белорусская теннисистка Арина Сабаленка появится в новом эпизоде сериала Break Point от Netflix, премьера которого состоится 21 июня.

Стриминговый сервис выпустил трейлер к предстоящей серии, в котором появился ряд кадров с Сабаленка.

Арина рассказала о том, что якобы получала угрозы после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, которое поддержал диктаторский режим лукашенко.

 "Я из беларуси, поэтому мне было очень плохо. Это тяжело. Это очень тяжело, с чем они сталкиваются. Если бы я могла на это как-то повлиять, то, конечно, я бы сделала все возможное, чтобы все остановить.

Все заговорили о том, что нужно забанить всех игроков из россии и беларуси, и я подумала, что все смотрят на меня как-то странно, понимаете? Мне стало казаться, что все ненавидят меня из-за моей страны.

После матча я открыла инстаграм, и первое, что увидела, было: "Ты, б####ь, умрешь" или "лучше бы ты умерла, и я желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака" и бла-бла-бла".

Когда я вижу эти сообщения, у меня больше нет сил выносить такое, это уже слишком", - сказала Сабаленка.

В другой сцене теннисистка плачет и в разговоре со своей командой на русском языке заявляет, что хочет завершить карьеру.

"Не говорите мне, чтобы я не волновалась. Сейчас все смотрят, как я проигрываю. Я просто не хочу больше играть в теннис. Все кончено. Все говорят мне, что я должна уйти.

Честно говоря, я думала, что перестану играть в теннис, потому что всё было очень плохо. Но это была наша с отцом мечта, и я тогда сказала: "Я не могу просто так бросить. Он бы этого не понял", - заявила спортсменка.

Напомним, что в течении прошедшего Ролан Гаррос Сабаленка запомнилась сначала тем, чтоотказалась отвечать на вопросы о войне и Лукашенко затем не явилась на две обязательные пресс-конференции. а в конце все же смогла сказать, что не поддерживает то, что делает действующая власть в данный момент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Арина Сабаленка

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