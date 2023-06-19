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Украинка выиграла турнир в США

Юлия Стародубцева победила в Самтере, США.
Сегодня, 14:34
Юлия Стародубцева
Юлия Стародубцева

Теннисистка Юлия Стародубцева, которая занимает 297 строчку в рейтинге WTA, смогла одержать победу в турнире ITF W60.

23-летняя украинка после месячного перерыва приняла участие в хардовом турнире и смогла поочередно пройти нескольких представительниц США и Канады, а в финале встретилась с индийкой Карман Каур Танди, второй сеяной на турнире.

Финал показался очень тяжелым и длился более 3,5 часов. Юлия проиграла первый сет на тайбрейке, но смогла взять два следующих.

Стародубцева (8) - Танди (2) - 6:7(5), 7:5, 6:4

Для Стародубцевой эта победа стала второй в карьере в рамках турниров ITF. Напомним, что вчера свою первую победу на турнире серии Челленджер одержал Виталий Сачко.


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