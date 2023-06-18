Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер

В воскресенье, 18 июня, в Братиславе (Словакия) состоялся финальный поединок турнира ATP, в котором сошлись вторая ракетка Украины Виталий Сачко и 223-я ракетка мира Димитар Кузманов.

Для того, что определить победителя противостояния, теннисистам понадобилось провести три сета и 2 часа 45 минут на корте.

Первый сет завершился уверенной победой болгарина со счетом 6:2, после чего украинский спортсмен начал свой камбек, забрав с таким же счетом сет №2.

В третьем сете теннисисты дошли до тай-брейка, где сильнее оказался Виталий, что позволило ему выиграть матч не только, но и первый в карьере турнир серии Челленджер.

🇺🇦 qualifier Vitaliy Sachko wins his maiden @ATPChallnger singles title def. Dimitar Kuzmanov 🇧🇬 2-6, 6-2, 7-6(2) in Bratislava 🏆👏



🎥 Bratislava Open pic.twitter.com/7siqx6AxyQ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) June 18, 2023

Стоит также отметить, что благодаря этой победе Сачко впервые в карьере поднимется в топ-200 рейтинга ATP - на данный момент он занимает 266-ю строчку рейтинга.

Челленджер ATP, Братислава (Словакия)

Одиночный разряд, финал

Димитар Кузманов (Болгария) - Виталий Сачко (Украина) - 6:2, 2:6, 6:7(2).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с положением теннисистов в рейтинге ATP.