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Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер

Благодаря этому украинец впервые займет место в топ-200 рейтинга ATP.
Сегодня, 18:07
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

В воскресенье, 18 июня, в Братиславе (Словакия) состоялся финальный поединок турнира ATP, в котором сошлись вторая ракетка Украины Виталий Сачко и 223-я ракетка мира Димитар Кузманов.

Для того, что определить победителя противостояния, теннисистам понадобилось провести три сета и 2 часа 45 минут на корте.

Первый сет завершился уверенной победой болгарина со счетом 6:2, после чего украинский спортсмен начал свой камбек, забрав с таким же счетом сет №2.

В третьем сете теннисисты дошли до тай-брейка, где сильнее оказался Виталий, что позволило ему выиграть матч не только, но и первый в карьере турнир серии Челленджер.

Стоит также отметить, что благодаря этой победе Сачко впервые в карьере поднимется в топ-200 рейтинга ATP - на данный момент он занимает 266-ю строчку рейтинга.

Челленджер ATP, Братислава (Словакия)
Одиночный разряд, финал

Димитар Кузманов (Болгария) - Виталий Сачко (Украина) - 6:2, 2:6, 6:7(2).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с положением теннисистов в рейтинге ATP.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Сачко

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