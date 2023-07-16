Впервые с...: финал Уимблдона-2023 прервал многие серии

Один победный матч Карлоса Алькараса сумел повлиять на исторические серии, которые длились годами.

В воскресенье, 16 июля, по итогам финального поединка Карлос Алькарас впервые в своей карьере стал победителем Уимблдона.

Обыграв в финале Новака Джоковича, 20-летний испанец не только выиграл трофей, но и также прервал немалое количество серий.

Так, Алькарас может записать на свой счет следующие прерванные серии:

впервые с 2017 года выиграл не Новак Джокович (в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса);

впервые с 2010 года триумфатором стал испанский теннисист (Рафаэль Надаль обыграл Томаша Бердыха 3-0);

впервые за 10 лет Джокович проиграл в финале Уимблдона (в 2013 году серб в трех сетах уступил Энди Маррею);

впервые в 20-х годах XXI-го века был сыгран пятисетовый финал;

впервые с 1980 года победитель Уимблдона начал финал с проигранного первого сета со счетом 1:6;

впервые за 2 195 дней Джокович проиграл на Уимблдоне.

Стоит также отметить, что Алькарас стал пятым самым молодым обладателем двух титулов Большого шлема.

При этом он лишь третий теннисист в эру Открытых чемпионатов, победивший на Уимблдоне до того, как ему исполнился 21 год (ранее это сделали Борис Беккер и Бьорн Борг).

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