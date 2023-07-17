Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку

Сербский теннисист признал, что он не был достоин победы в финале турнира.

Новак Джокович не сумел восьмой раз выиграть Уимблдон, уступив в пятисетовом финале 2023 года Карлосу Алькарасу.

После матча обладатель 24 трофеев Большого шлема поздравил молодого испанца с его вторым триумфом.

"На протяжении всей моей карьеры я был благословлен столькими невероятными матчами. Для меня это просто еще один случай в учебниках истории", — цитирует серба Sports Illustrated.

"Поэтому я очень, очень благодарен. Хоть я, конечно, и не выиграл сегодня, но я проиграл лучшему игроку, и я должен поздравить его и, надеюсь, это сделает меня сильнее".

Напомним, что своей победой в финале Уимблдона Карлос Алькарас стал виновником того, что многие длительные серии были прерваны.

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