iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку

Сербский теннисист признал, что он не был достоин победы в финале турнира.
Сегодня, 00:20
Карлос Алькарас и Новак Джокович / Getty Images
Карлос Алькарас и Новак Джокович / Getty Images

Новак Джокович не сумел восьмой раз выиграть Уимблдон, уступив в пятисетовом финале 2023 года Карлосу Алькарасу.

После матча обладатель 24 трофеев Большого шлема поздравил молодого испанца с его вторым триумфом.

"На протяжении всей моей карьеры я был благословлен столькими невероятными матчами. Для меня это просто еще один случай в учебниках истории", — цитирует серба Sports Illustrated.

"Поэтому я очень, очень благодарен. Хоть я, конечно, и не выиграл сегодня, но я проиграл лучшему игроку, и я должен поздравить его и, надеюсь, это сделает меня сильнее".

Напомним, что своей победой в финале Уимблдона Карлос Алькарас стал виновником того, что многие длительные серии были прерваны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Новак Джокович Карлос Алькарас

Статьи по теме

Впервые с...: финал Уимблдона-2023 прервал многие серии Впервые с...: финал Уимблдона-2023 прервал многие серии
Алькарас - победитель Уимблдона-2023 Алькарас - победитель Уимблдона-2023
Очень сложно различить, да?: МЛС оконфузилась во время представления Бускетса игроком Интер Майами Очень сложно различить, да?: МЛС оконфузилась во время представления Бускетса игроком Интер Майами
Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
просмотров

Последние новости

Другие страны01:04
Очень сложно различить, да?: МЛС оконфузилась во время представления Бускетса игроком Интер Майами
Европа00:39
Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед
Теннис00:20
Джокович - о финале Уимблдона: Я проиграл лучшему игроку
Европа00:06
Италия обыграла Португалию и стала победительницей чемпионата Европы U-19
Вчера, 23:27
Европа23:27
Бывший вингер Ювентуса отказал Фенербахче и Саудовской Аравии ради Интера
Европа22:57
Экс-капитан Аякса подписал контракт с командой, которая играла на турнире в россии
Футбол22:54
Интер Майами официально представил Бускетса
Сборные22:31
Лучший шестой игрок НБА 2021 года сыграет за Филиппины на ЧМ-2023
Киберспорт22:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: BIG обыграли Astralis и вышли в полуфинал нижней сетки
Другие22:27
Беленюк: Готовлю запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать, отреагировали ли они на расследование про Бубку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK