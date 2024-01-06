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Киченок выиграла свой первый титул в 2024 году

Людмила отомстила за сестру и выиграла своей третий трофей в паре с латвийской теннисисткой.
Сегодня, 09:38
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

Людмила Киченок и Елена Остапенко стали победительницами праного разряда WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украинская и латвийская теннисистки обыграли в финале бельгийско-британский дуэт Миннен/Уотсон и завоевали первый для себя трофей в 2024 году.

После непростого первого сета Киченок и Остапенко не оставили шансов соперницам, уверенно доведя поединок до победы. Интересно, что ранее Миннен и Уотсон выбыли с турнира сестру Людмилы Надежду.

Для Людмилы это уже третий трофей в паре с Остапенко, ранее спортсменки вместе выиграли WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати.

WTA 500 Брисбен, Австралия. Финал

Людмила Киченок / Елена Остапенко (Латвия) — Грет Миннен (Бельгия) / Хезер Уотсон (Великобритания) — 7:5, 6:2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Людмила Киченок

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