Костюк: Я вдохновляюсь украинским народом
Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о тяжелом матче против бельгийки Элизе Мертенс в рамках второго раунда Australian Open.
Спортсменка рассказала, что вдохновение для достижений на корте находит в украинском народе.
"Я черпаю все вдохновение, которое могу, от украинского народа. Я знаю, что они сейчас переживают очень тяжелые времена.
Надеюсь, я смогу быть настолько же крутой теннисисткой, как Элина, и радовать всех своими результатами", - заявила Костюк после поединка.
Отметим, что Марта прошла свою соперницу в напряженной борьбе благодаря взятому тайбрейку в последнем сете.
Стоит сказать, что далее третьего раунда на открытом чемпионате Австралии по теннису украинка пока не проходила, однако, в свое время в возрасте 15 лет Костюк стала самой молодой теннисисткой в истории, которая достигла этой стадии.
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