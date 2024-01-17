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Костюк: Я вдохновляюсь украинским народом

Наша спортсменка прокомментировала выход в третий раунд Australian Open.
Сегодня, 15:56
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о тяжелом матче против бельгийки Элизе Мертенс в рамках второго раунда Australian Open.

Спортсменка рассказала, что вдохновение для достижений на корте находит в украинском народе.

"Я черпаю все вдохновение, которое могу, от украинского народа. Я знаю, что они сейчас переживают очень тяжелые времена.

Надеюсь, я смогу быть настолько же крутой теннисисткой, как Элина, и радовать всех своими результатами", - заявила Костюк после поединка.

Отметим, что Марта прошла свою соперницу в напряженной борьбе благодаря взятому тайбрейку в последнем сете.

Стоит сказать, что далее третьего раунда на открытом чемпионате Австралии по теннису украинка пока не проходила, однако, в свое время в возрасте 15 лет Костюк стала самой молодой теннисисткой в истории, которая достигла этой стадии.

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