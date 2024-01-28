iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Синнер - самый молодой теннисист, выигравший Australian Open за последние 16 лет

Итальянский спортсмен триумфовал в возрасте 22 лет.
Сегодня, 15:03
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В финале Australian Open в напряженном противостоянии итальянец Янник Синнер победил "нейтрального" россиянина Даниила Медведева.

Синнер завоевал свой первый открытый чемпионат Австралии и первый турнир Большого Шлема в карьере в целом в возрасте 22 лет.

Таким образом, Янник стал самым молодым победителем мужского Australian Open с 2008 года. 16 лет назад на турнире триумфовал серб Новак Джокович, которому на тот момент было 20 лет.

Примечательно, что в полуфинале прошедшего розыгрыша турнира итальянский теннисист обыграл именно Джоковича со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Янник Синнер

Статьи по теме

Мудрик поблагодарил Синнера за победу над "нейтральным" россиянином в финале Australian Open Мудрик поблагодарил Синнера за победу над "нейтральным" россиянином в финале Australian Open
Синнер выиграл свой первый Australian Open, обыграв в финале "нейтрального" Медведева Синнер выиграл свой первый Australian Open, обыграв в финале "нейтрального" Медведева
18-летний хорват четыре часа сражался против первой ракетки мира на Australian Open 18-летний хорват четыре часа сражался против первой ракетки мира на Australian Open
Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель Итоговый турнир-2023 (ATP): Джокович - победитель
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

17:55
Экстра-лига по футзалу: SkyUp обыграл Сокол, Энергия уступила Урагану
Европа17:48
Игроки Барселоны трогательно просили Хави остаться
Европа17:42
Артем Довбик: статистика-2023/2024
ММА17:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Формула 117:20
В календаре Формулы-1 может появиться еще одно американское Гран-при
Европа17:16
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа17:06
Соболь дебютировал в новом клубе
Европа17:01
Жирона с Довбиком и Цыганковым с трудом обыграла Сельту
Европа16:51
Президент Барселоны оценил решение Хави уйти в отставку
Европа16:45
Впервые в истории европейских топ-лиг мужскую команду на матч вывела женщина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK