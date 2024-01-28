Синнер - самый молодой теннисист, выигравший Australian Open за последние 16 лет

Итальянский спортсмен триумфовал в возрасте 22 лет.

В финале Australian Open в напряженном противостоянии итальянец Янник Синнер победил "нейтрального" россиянина Даниила Медведева.

Синнер завоевал свой первый открытый чемпионат Австралии и первый турнир Большого Шлема в карьере в целом в возрасте 22 лет.

Таким образом, Янник стал самым молодым победителем мужского Australian Open с 2008 года. 16 лет назад на турнире триумфовал серб Новак Джокович, которому на тот момент было 20 лет.

Примечательно, что в полуфинале прошедшего розыгрыша турнира итальянский теннисист обыграл именно Джоковича со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6.

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