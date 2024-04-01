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Четыре украинки выступят на турнире WTA 500 в Чарльстоне

Выступать в США украинские теннисистки начнут со второго круга.
Сегодня, 09:02
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

С 1 по 7 апреля в американском Чарльстоне пройдет турнир серии WTA 500.

На данном турнире Украина будет представлена четырьмя теннисистками, которые начнут свои выступления сразу со второго круга, сообщает Суспільне.

Будущей соперницей Даяны Ястремской станет победительница пары Магда Линнет - Петра Мартич. Леся Цуренко встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Ариной Родионовой.

Оппонентка Элины Свитолиной определится по итогам матча между Дарией Сэвилл и Тамарой Корпач, а Ангелина Калинина может сыграть либо с Каролин Возняцки, либо с МакКартни Кесслер.

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Стоит отметить, что действующей победительницей турнира WTA 500 в Чарльстоне является Онс Жабер, которая тоже начнет выступать в США со второго круга.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с положением украинских теннисисток в рейтинге WTA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская Ангелина Калинина

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