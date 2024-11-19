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Надаль признался, почему завершил карьеру

Испанец перенес операцию, которая повлияла на него.
Сегодня, 15:30
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своем решении заверщить карьеру.

По словам спортсмена, он мог играть еще год, однако он показывал бы слабые выступления.

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"Я прошел через операцию в прошлом году и многое другое. Поэтому я чувствую, что я не могу быть достаточно конкурентоспособным. Я мог бы продержаться еще год, но зачем? Чтобы на каждом турнире прощаться? У меня не столь большое эго.

Для меня нет смысла продолжать, когда у меня нет реальных шансов играть на том уровне, на котором я хочу. Мое тело не позволит мне делать это очень часто", - приводит слова испанца ESPN.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры 10 октября. 38-летний теннисист выиград 22 титула на турнирах Grand Slam.

Напомним, легендарный теннисист Энди Маррей решил попробовать себя в новой профессии.

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