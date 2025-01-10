Костюк прокомментировала неудачную подготовку к Australian Open

Первая ракетка Украины Марта Костюк высказалась о поражениях во всех трех подготовительных к Australian Open турнирах.

По словам Костюк, эти турниры она расценивала как предсезонные тренировки, ведь у нее часть предсезонки она пропустила из-за травмы.

"Для нас было важным уже то, что я смогла принять участие в первом турнире сезона. Мы подходили к этим стартам спокойно, понимая, что это больше часть тренировочного процесса, которого мне не хватало из-за травмы. Поэтому главной целью было вернуться в ритм, и в этом смысле эти турниры выполнили свою роль".

Также Марта рассказала, из-за какой травмы она пропустила важную часть подготовки сезона.

"Да, у меня действительно был надрыв, хотя не мышцы, а другой очень неприятной зоны, что сильно осложнило подготовку. Травма произошла как раз посреди тренировочного сбора, и это существенно повлияло на наш план. Первую тренировку с полноценными розыгрышами я провела лишь за два дня до своего первого одиночного матча в Брисбене.

Однако сейчас я оцениваю свою готовность к Australian Open как хорошую, поэтому жду свой старт с нетерпением", - сказала Костюк в интервью изданию БТУ.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Марты Костюк.

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