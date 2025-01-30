Сестры Киченок пробились в полуфинал турнира в Австрии

В четвертьфинале Людмила и Надежда Киченок одолели польско-венгерскую пару в составе Катаржины Питер и Фанни Штоллар. Матч продолжался 68 минут.

В первом сете украинки взяли четыре гейма подряд со старта партии. Полька с венгерской теннисисткой постепенно пришли в себя и даже оформили один брейк в ответ. Однако в девятом гейме сестры Киченок дожали оппоненток.

Во втором сете сценарий был схожим. С двумя брейками и удачными собственными подачами отечественные теннисистки оказались на пороге матчбола (5:1). Питер и Штоллар взяли еще один гейм на подаче сестер Киченок, но в следующем потерпели окончательное поражение.

В полуфинале украинки встретятся с дуэтом представительницы Казахстана Анной Данилиной и нейтральной россиянки Ирины Хромачевой. Поединок намечен на 31 января.

Upper Austria Ladies Linz

Парный разряд, 1/4 финала

Катаржина Питер/Фанни Штоллар (Польша/Венгрия) – Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина/Украина) – 3:6, 2:6

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