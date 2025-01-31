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Сестры Киченок вышли в финал "полутысячника" в Австрии

Украинки легко разобрались с дуэтом бесфлажной россиянки и представительницы Казахстана.
Сегодня, 18:41
Надежда и Людмила Киченок / Getty Images
Надежда и Людмила Киченок / Getty Images

Пара сестер начала с обмена брейками, а к середине сета еще раз отдала собственную подачу Анне Данилиной и Ирине Хромачевой. Однако в седьмом гейме Людмила и Надежда Киченок снова оформили брейк и теперь не предоставили соперницам возможности отыграться.

Во второй же партии борьбы не получилось. Сестры-украинки просто смяли оппоненток. Сет длился всего 28 минут, а за это время дуэт Киченок не отдал ни одного гейма. Сопротивлялись Данилина с Хромачевой только в последнем, но после трех отыгранных матчболов потерпели неудачу.

Соперницы отечественных теннисисток в финале определятся в субботу, 1 февраля. За путевку в решающий поединок сразятся пара чешки Катаржины Синяковой и Чжан Шуай из Китая и дует венгерки Тимеа Бабош с бразильской теннисисткой Луизой Стефани.

Upper Austria Ladies Linz

Парный разряд, 1/2 финала

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина/Украина) – Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/нейтр.) – 6:4, 6:0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Надежда Киченок Людмила Киченок

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