iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Двукратная победительница Уимблдона анонсировала возвращение на корт

Бывшая вторая ракетка мира выходит из декретного отпуска.
Сегодня, 16:27
Петра Квитова / Getty Images
Петра Квитова / Getty Images

Петра Квитова возобновит выступления на профи-уровне. Чешская теннисистка сообщила об участии в турнире в Остине в Instagram.

ATX Open начнется 24 февраля. Далее опытная спортсменка запланировала выступления на "тысячниках" в Индиан-Уэллсе и Майами. Квитова не выходила на корт с осени 2023-го, а в прошлом году родила сына.

34-летняя чешка дважды выиграла Уимблдонский турнир (2011, 2014), а также триумфовала на WTA Finals в 2011 году. В общей сложности она завоевала 31 титул в одиночном разряде. За почти 20 лет во взрослом теннисе Квитова заработала более 37 млн ​​долларов призовых.

Кстати, накануне Калинина стартовала с победы в Клуже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Петра Квитова

Статьи по теме

Петра Квитова выступила против допуска россиян и белорусов к Уимблдону и Олимпиаде Петра Квитова выступила против допуска россиян и белорусов к Уимблдону и Олимпиаде
Квитова уступила Стивенс на старте Уимблдона Квитова уступила Стивенс на старте Уимблдона
Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы Квитова снялась с Ролан Гаррос из-за травмы
Свитолина узнала соперницу в 1/8 финала турнира в Майами Свитолина узнала соперницу в 1/8 финала турнира в Майами
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию
Европа18:20
Звездный футболист Баварии определился с собственным будущим
Лига Чемпионов18:14
Четвертый лишний: Гвардиола столкнулся с дилеммой перед плей-офф Лиги чемпионов
Европа17:51
Шахтер подпишет легионера экзотической нации
Формула 117:29
Аутсайдер Формулы-1 создаст третью базу команды
Европа17:15
Милан арендовал игрока сборной Португалии
Европа16:51
Практика для Лунина: Куртуа не поехал на четвертьфинал Кубок Испании
Теннис16:27
Двукратная победительница Уимблдона анонсировала возвращение на корт
Европа16:00
Бесплатная пинта, когда забивает Форест: паб в Ноттингеме понес убытки из-за разгрома Брайтона
НБА15:28
Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK