Двукратная победительница Уимблдона анонсировала возвращение на корт

Петра Квитова возобновит выступления на профи-уровне. Чешская теннисистка сообщила об участии в турнире в Остине в Instagram.

ATX Open начнется 24 февраля. Далее опытная спортсменка запланировала выступления на "тысячниках" в Индиан-Уэллсе и Майами. Квитова не выходила на корт с осени 2023-го, а в прошлом году родила сына.

34-летняя чешка дважды выиграла Уимблдонский турнир (2011, 2014), а также триумфовала на WTA Finals в 2011 году. В общей сложности она завоевала 31 титул в одиночном разряде. За почти 20 лет во взрослом теннисе Квитова заработала более 37 млн ​​долларов призовых.

Кстати, накануне Калинина стартовала с победы в Клуже.

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