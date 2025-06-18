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Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года

Организаторы мэйджора раздали приглашения на соревнования.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Петра Квитова / Getty Images
Петра Квитова / Getty Images

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил обладателей пропусков на Уимблдонский турнир-2025. Уайлд-кард получили 15 теннисистов, сообщает официальный сайт турнира.

Независимо от позиции в рейтинге, с первого раунда стартуют 8 теннисисток. Самая известная из них – чешка Петра Квитова. Дважды триумфатор мэйджора (2011, 2014) возобновила карьеру в конце февраля после декретного отпуска.

Остальные приглашения достались британцам. Еще одного счастливца в мужском разряде организаторы назовут позже. Уимблдон начнется 30 июня и продлится до 13 июля.

Обладатели вайлд-кард на Уимблдонский турнир-2025:

  • Петра Квитова
  • Джоди Беррейдж
  • Харриет Дарт
  • Франческа Джонс
  • Ханна Клагмен
  • Мика Стойсавлевич
  • Хизер Уотсон
  • Мими Сюй
  • Джей Кларк
  • Оливер Кроуфорд
  • Дэн Эванс
  • Джордж Лоффаген
  • Йоханнус Мандей
  • Джек Пиннингтон Джонс
  • Генри Сирл

К слову, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдоне.

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