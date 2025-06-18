Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил обладателей пропусков на Уимблдонский турнир-2025. Уайлд-кард получили 15 теннисистов, сообщает официальный сайт турнира.

Независимо от позиции в рейтинге, с первого раунда стартуют 8 теннисисток. Самая известная из них – чешка Петра Квитова. Дважды триумфатор мэйджора (2011, 2014) возобновила карьеру в конце февраля после декретного отпуска.

Остальные приглашения достались британцам. Еще одного счастливца в мужском разряде организаторы назовут позже. Уимблдон начнется 30 июня и продлится до 13 июля.

Обладатели вайлд-кард на Уимблдонский турнир-2025:

Петра Квитова

Джоди Беррейдж

Харриет Дарт

Франческа Джонс

Ханна Клагмен

Мика Стойсавлевич

Хизер Уотсон

Мими Сюй

Джей Кларк

Оливер Кроуфорд

Дэн Эванс

Джордж Лоффаген

Йоханнус Мандей

Джек Пиннингтон Джонс

Генри Сирл

К слову, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдоне.

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