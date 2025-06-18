Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил обладателей пропусков на Уимблдонский турнир-2025. Уайлд-кард получили 15 теннисистов, сообщает официальный сайт турнира.
Независимо от позиции в рейтинге, с первого раунда стартуют 8 теннисисток. Самая известная из них – чешка Петра Квитова. Дважды триумфатор мэйджора (2011, 2014) возобновила карьеру в конце февраля после декретного отпуска.
Остальные приглашения достались британцам. Еще одного счастливца в мужском разряде организаторы назовут позже. Уимблдон начнется 30 июня и продлится до 13 июля.
Обладатели вайлд-кард на Уимблдонский турнир-2025:
- Петра Квитова
- Джоди Беррейдж
- Харриет Дарт
- Франческа Джонс
- Ханна Клагмен
- Мика Стойсавлевич
- Хизер Уотсон
- Мими Сюй
- Джей Кларк
- Оливер Кроуфорд
- Дэн Эванс
- Джордж Лоффаген
- Йоханнус Мандей
- Джек Пиннингтон Джонс
- Генри Сирл
К слову, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдоне.
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